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Colpito al corpo e alla testa con un tubo di ferro: episodio violento alla stazione di Viareggio

L'allarme è scattato alle 22,30 di ieri sera (20 giugno) e sul posto, per chiarire la dinamica dell'episodio violento, è intervenuta la polizia

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

VIAREGGIO – Una violenta colluttazione si è consumata nella tarda serata di ieri (20 giugno) nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio, trasformando lo scalo cittadino nel teatro di una vera e propria aggressione. L’allarme è scattato intorno alle 23,30, quando è arrivata la chiamata d’emergenza alla centrale dei soccorsi. Ad avere la peggio è stato un uomo di 40 anni, di origine marocchina, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato violentemente colpito al corpo e alla testa con un tubo di ferro. 

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica di Viareggio. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, riscontrando un grave politrauma dovuto ai colpi ricevuti; nonostante la gravità delle lesioni, il ferito è rimasto vigile e in condizioni emodinamicamente stabili durante le operazioni di soccorso. Considerata la dinamica e i traumi riportati, l’équipe medica ha comunque disposto il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa, centro specializzato per la gestione dei traumi complessi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti della polizia per avviare i primi accertamenti e mettere in sicurezza l’area della stazione. Gli agenti hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del pestaggio e chiarire i motivi che hanno scatenato il violento episodio.

© Riproduzione riservata

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