Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Denunciati in due per i furti di orologi di lusso a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Si sono concluse le indagini della Polizia che hanno individuato i presunti responsabili di due colpi a luglio e ottobre.

I due denunciati hanno colpito la prima volta in estate, in pieno giorno, nel centro di Forte dei Marmi. La vittima, un signore di 80 anni che, per timore dei furti, aveva tolto dal polso l’orologio dal valore di 50mila euro per metterlo in tasca, entrando nella propria auto lo aveva ripreso per indossarlo. Tanto è bastato all’autore del furto per strappare l’orologio dalle mani del legittimo proprietario e scappare a piedi con un complice.

Il secondo episodio per il quale gli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi hanno raccolto elementi di indagine, è avvenuto a ottobre. In questo caso la vittima, in bicicletta, è stata seguita fino al portone di casa dove è stata avvicinata con una scusa da un cittadino straniero che, con violenza, gli ha strappato l’orologio dal polso per poi scappare.

Le indagini degli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi hanno consentito di individuare quali presunti autori di entrambi gli episodi due cittadini di origine nord africana di 29 e 26 anni, senza fissa dimora che sono stati denunciati.