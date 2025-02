Dramma in Lucchesia: muore in bici travolto da un’auto

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Dramma a Capannori in provincia di Lucca per la morte di un ciclista travolto da un’auto.

È successo in via del Frizzone, la strada che porta al casello autostradale della località in provincia di Lucca, per cause al vaglio dei carabinieri. Il ciclista ha avuto la peggio ed è deceduto mentre veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Sul posto era arrivata l’ambulanza medicalizzata da Porcari ed era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

L’identità dell’uomo è ancora ignota perché non aveva documenti. Si dovrebbe trattare di un trentenne di origine straniera.