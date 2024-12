Imprenditore accoltellato per un rimprovero: ai due minorenni anche l’avviso orale

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Avviso orale per i due minorenni che hanno accoltellato a Lucca un imprenditore di 62 anni. Uno di loro aveva aggredito un poliziotto a testate pochi giorni prima del gesto che lo ha portato ad essere in custodia cautelare in un istituto penale minorile.

Sulla base degli elementi raccolti dalla Divisione anticrimine della Questura di Lucca, i due minori di 16 e 15 anni, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 159/2011, e dal decreto Caivano, sono stati formalmente invitati a tenere una condotta conforme alla legge. Sono stati inoltre informati che, in caso di reiterazione di comportamenti antigiuridici, potranno essere soggetti all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Il ragazzo di 15 anni, in particolare, pochi giorni prima si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, per il quale è stato denunciato. Sabato 16, nel pomeriggio, si era presentato in Questura, dove alcuni suoi amici erano stati accompagnatii per accertamenti, per protestare contro gli agenti. All’invito del poliziotto di allontanarsi, il minore gli ha sferrato una testata attingendolo al volto, procurando all’agente una lesione giudicata guaribile in sette giorni.