In elisoccorso all’ospedale dopo aver perso una gamba in un incidente

SERAVEZZA – È in condizioni critiche un motociclista di 54 anni dopo un incidente che si è verificato alle 3 dell’1 novembre in via delle Alpi Apuane a Ripa di Seravezza, in provincia di Lucca.

Le cause sono al vaglio della polizia, intervenuta sul posto per i rilievi. Si sono scontrati un’auto e una moto e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che ha subito una serie di traumi e l’amputazione di una gamba.

È stato trasportato all’ospedale di Cisanello con Pegaso. Sono intervenuti anche l’auto medica, l’ ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi e la polizia.