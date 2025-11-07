Incidente in scooter a Viareggio: padre grave, ferita la figlia

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Un incidente scooter a Viareggio ha provocato il ferimento grave di un uomo di 60 anni e della figlia di 26. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio del 6 novembre lungo via Aurelia Sud, nel quartiere Varignano, poco dopo le 15.30. Padre e figlia viaggiavano su uno scooter in direzione Torre del Lago, quando si sono trovati coinvolti in un impatto con una Fiat 500 proveniente dal senso opposto.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia municipale di Viareggio, la vettura avrebbe effettuato una svolta a sinistra in prossimità di via Santa Marta, nel momento in cui lo scooter stava sopraggiungendo sulla corsia opposta. L’urto è stato particolarmente violento e ha scaraventato il mezzo contro una vettura parcheggiata lungo il margine della carreggiata.

Il sessantenne, che era alla guida del ciclomotore, ha riportato un grave trauma cranico e altre lesioni significative. I sanitari del 118, intervenuti sul posto con automedica e ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde, lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Versilia in codice rosso. La figlia, in stato di shock e con contusioni più lievi, è stata trasferita nello stesso ospedale in codice giallo.

In un primo momento era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, ma l’elicottero è stato successivamente annullato quando le condizioni logistiche hanno permesso il trasporto su strada.

La zona dell’incidente, molto trafficata e caratterizzata da incroci frequenti, è spesso monitorata dalle forze dell’ordine per la presenza di manovre pericolose legate a svolte o cambi di corsia. Gli agenti della municipale hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica, verificando le condizioni della strada e ascoltando eventuali testimoni.

Non risultano coinvolti altri mezzi oltre allo scooter e alla Fiat 500. Il conducente dell’auto, un giovane residente in zona, è rimasto illeso.

Le condizioni del padre restano sotto osservazione all’ospedale Versilia, dove il personale sanitario valuterà l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore. La figlia è stata trattenuta per ulteriori accertamenti.