La fuga in autostrada dei tre rapinatori finisce contro il guard rail: tre in manette

LUCCA – Prima lo scippo a Lucca, poi la folle fuga in autostrada conclusa contro un guard rail nelle vicinanze di Parma.

La Polizia, al termine di un lungo inseguimento in autostrada tra Lucca e Parma, ha arrestato tre cittadini centro e sudamericani di 20, 22 e 27 anni ritenuti responsabili di rapina impropria, avvenuta nel parcheggio di un supermercato, ai danni di un’anziana signora di 77 anni.

Le volanti della Questura di Lucca e le pattuglie della polizia stradale di Pontremoli e Berceto hanno tratto in arresto un ventenne cubano, un ventiduenne peruviano e un ventisettenne ecuadoregno al termine di un lungo inseguimento iniziato dal parcheggio di un noto supermercato del quartiere San Concordio di Lucca, dove gli arrestati hanno dapprima perpetrato un furto con la tecnica di distrarre la vittima segnalandole delle monetine per terra, per poi spintonare per terra la donna di 77 anni che, accorgendosi del furto della borsa dal sedile lato passeggero, aveva provato a riappropriarsi del maltolto.

I tre giovani, provenienti dalla provincia di Milano dopo essere stati intercettati dalla volante allertata dal 112 nella zona di viale Europa, hanno imboccato l’autostrada a Lucca Est in direzione Massa tallonati dai poliziotti, i quali, tramite la sala operativa, hanno allertato i commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi nonché la Polizia Stradale competente per la tratta che via via sono intervenuti in aiuto dei colleghi della squadra volanti di Lucca.

I tre uomini, a bordo di una potente autovettura a noleggio, sono stati ulteriormente agganciati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Pontremoli e Berceto, le quali si sono viste costrette a contenere il comportamento altamente pericoloso dei fuggitivi che non hanno esitato a invadere corsie di cantiere e corsie in contromano in corrispondenza degli stessi cantieri.

L’azione dei fuggitivi, grazie alla pressione esercitata degli equipaggi della Polizia Stradale intervenuti in maniera coordinata, si è conclusa contro un guardrail nei pressi di Borgo Taro, laddove i tre uomini hanno provato a fuggire fino a quando sono stati raggiunti dai poliziotti della Stradale che li hanno messi in sicurezza.

La signora rapinata ha riportato, a seguito della caduta, dieci giorni di prognosi. Nessuna lesione per i poliziotti interventi né per i tre giovani che sono stati arrestati e messi a disposizione della procura di Parma.