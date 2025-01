L’auto si ribalta dopo l’incidente: muore un uomo di 54 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un altro incidente mortale sulle strade toscane.

A perdere la vita è stato un 54enne conducente di un’auto finita fuori strada in via Volterrana a Firenze a seguito di un incidente stradale per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Dopo l’uscita di strada l’auto si è ribaltata, schiacciando di fatto l’uomo che era alla guida. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano val di Pesa, che hanno estratto l’uomo dall’auto e hanno consegnato il corpo al personale sanitario. Il medico del 118 ha constatato il decesso.

Sul posto è intervenuta anche l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per il recupero della vettura.