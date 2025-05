Nuovo ponte sul Serchio a Lucca, sopralluogo dopo la posa della prima campata

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Sopralluogo nel pomeriggio di oggi (17 maggio) a Lucca del presidente Eugenio Giani, accompagnato dall’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli, sul cantiere del nuovo ponte sul Serchio, che ieri ha visto l’ultimazione del varo della campata principale ad opera di Fincantieri.

“L’appoggio della campata centrale del ponte rappresenta un punto di svolta dei lavori condotti da Fincantieri per un’opera attesa e fondamentale per la Piana di Lucca e per tutta la Toscana – ha spiegato il presidente, ricordando che la Regione – ha fortemente voluto questa infrastruttura, per la quale si è impegnata con determinazione. Tengo a rivolgere un sincero grazie all’assessore Stefano Baccelli, alla Provincia di Lucca con i presidenti che si sono succeduti, oggi Pierucci e prima Menesini, i Comuni di Lucca e Capannori, e tutte le maestranze che sono coinvolte nella realizzazione”.

“Siamo davvero a un passo dalla conclusione di quest’opera, che è la più importante per quest’area da trent’anni a questa parte”, ha commentato con soddisfazione l’assessore Baccelli, tra i principali promotori del nuovo ponte nel 2009 e del concorso internazionale per le idee progettuali quando era alla guida della Provincia di Lucca. “Quando sarà percorribile, ne gioveranno in modo tangibile viabilità e sicurezza. Una volta ultimata, sarà l’opera più importante degli ultimi 30 anni per tutta la Piana di Lucca. Insieme alla realizzazione dell’asse suburbano, nascerà una vera e propria mini complanare di Lucca, a ridosso delle zone a nord e ovest della città”.

L’apertura al traffico del nuovo ponte è prevista per il mese di settembre. Nelle prossime settimane saranno unite le due sponde del fiume con le campate di raccordo, e con le altre opere accessorie, collegando così alle porte della città di Lucca la Sp1 Francigena (via per Camaiore) con la statale 12 del Brennero, con i raccordi per i collegamenti con il Brennero e la via per Camaiore. L’inaugurazione e l’entrata in funzione del ponte è prevista entro la fine dell’estate.

Un’infrastruttura che collegando così la Sp1 Francigena (via per Camaiore) con la Statale 12 del Brennero, è destinata a diventare la principale via di unione tra le due sponde del Serchio alle porte della città di Lucca.

Il quadro economico complessivo dell’opera è di 28 milioni di euro garantiti per 4,5 milioni dalla Regione Toscana con fondi propri di bilancio (la Regione era intervenuta tempestivamente nel 2022 dopo che il lievitare dei costi delle materie prime rischiava di compromettere l’appalto); 18,1 milioni circa a valere sul Fondo sviluppo e coesione destinati dalla Regione alla Provincia di Lucca per la realizzazione di quest’opera mediante la sottoscrizione di un accordo di programma che disciplina risorse e tempi di esecuzione. mentre ammontano a 5,7 i milioni di euro messi a disposizione della Provincia (di cui 2,6 milioni di fonte ministeriale).