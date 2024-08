Perde il controllo dello scooter e muore decapitato nello schianto contro il guard rail

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Uno schianto fatale in sella al suo scooter sulla variante Aurelia di Viareggio. È costato la vita a un uomo di 51 anni, Paolo Pardini, residente a Viareggio nel quartiere della Migliarina.

È successo nella tarda serata del 26 agosto e sul posto dell’incidente, dopo la chiamata dai conducenti di alcuni veicoli che transitavano in zona sono arrivati l’auto medica, l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, la polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia e i vigili del fuoco.

Per i soccorritori non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso: il corpo dell’uomo, per il violento impatto contro il guard rail dopo aver perso il controllo del mezzo, è stato trovato decapitato. Dopo il nullaosta del magistrato il cadavere è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Versilia e il mezzo sequestrato a fini probatori e posto in custodia.

La Variante è stata chiusa fino a oltre le 2 di notte per consentire i rilievi da parte della polizia municipale e per il ripristino della carreggiata, oltre alla rimozione della salma e del mezzo incidentato. La moto era oltre cinquecento metri oltre il corpo del conducente.

Gli inquirenti dovranno capire se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se c’è stato il coinvolgimento di altri veicoli o di ostacoli improvvisi.