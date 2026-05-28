Pietrasanta, un’altra tragedia sfiorata nel distretto del marmo: operaio schiacciato da una lastra

PIETRASANTA – Lastra di marmo travolge un operaio a Pietrasanta, nuovo grave incidente nel distretto lapideo della Versilia dove un lavoratore di 50 anni è rimasto seriamente ferito durante le operazioni all’interno di un’azienda della zona artigianale di Ponterosso.

L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 28 maggio nello stabilimento di via Aurelia Nord, dove una pesante lastra avrebbe improvvisamente perso stabilità finendo addosso al lavoratore.

L’uomo è rimasto schiacciato riportando un politrauma da compressione particolarmente severo. Nonostante la violenza dell’impatto, il cinquantenne sarebbe rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, permettendo ai sanitari di intervenire rapidamente per stabilizzarlo.

Sul posto sono arrivati l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Querceta. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in codice rosso all’ospedale di Cisanello, a Pisa, considerato il centro di riferimento regionale per i traumi più complessi.

In via Aurelia Nord sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i tecnici del Pisll dell’Asl, incaricati di effettuare gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza nell’area di lavoro.