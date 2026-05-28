Lucca Fashion Weekend, tre giorni tra moda, artigianato e grandi ospiti nel centro storico

LUCCA – Il conto alla rovescia è finito per Lucca Fashion Weekend 2026, la manifestazione che da domani (29 maggio) fino a domenica 31 maggio trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato a moda, creatività, artigianato e innovazione.

L’evento, promosso dal Comune di Lucca, coinvolgerà piazze, palazzi storici, botteghe e location simbolo della città con un programma diffuso fatto di mostre, installazioni, incontri e appuntamenti aperti al pubblico. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Lucca come punto di riferimento per la manifattura creativa e per il dialogo tra tradizione e nuove tendenze del settore fashion.

L’apertura ufficiale è prevista venerdì alle 11,30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini con l’inaugurazione dell’Esposizione dell’Archivio Fondazione Armani. Poco dopo, a Palazzo Bernardini, sarà aperta al pubblico la mostra La Tavola Imperiale di Renata Frediani, dedicata all’arte della tavola e al collezionismo.

Uno dei poli principali della manifestazione sarà Villa Bottini, che ospiterà Qhlype – Hub per la moda circolare di lusso, progetto legato alla sostenibilità ideato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sempre i temi dell’innovazione e delle nuove sfide imprenditoriali saranno protagonisti dei talk in programma sabato sotto il Loggiato Pretorio.

Negli stessi spazi sarà presente anche A Beauty-Full Experience, percorso sensoriale realizzato da Le Vanità Profumerie insieme ad Armani Beauty. Piazza San Michele sarà invece dedicata alle famiglie e ai più giovani con le attività organizzate da Lelli Kelly e le esibizioni delle ballerine di Vivi&Danza.

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata inaugurale c’è Verso Turandot, previsto venerdì alle 18 in Piazza Puccini. L’evento celebrerà il centenario dell’opera pucciniana insieme ai 50 anni dell’Atelier Ricci, unendo musica e moda in un omaggio all’identità culturale lucchese.

Sabato (30 maggio) il programma entrerà nel vivo con il Breakfast Club by Pina1930 al Caffè Santa Zita, dove sarà ospite Tommaso Zorzi, protagonista della presentazione di una collezione di porcellane. Nel pomeriggio spazio agli incontri dedicati a moda e imprenditoria con ospiti come Calzolaio Max, Mattia Vita di Italian Cars, Ben Mbarek di Ben Heart e Iacopo Consani di Dinelli&Rossi.

Il grande evento serale sarà invece alla Casa del Boia, dove andrà in scena il tableau vivant del brand Antonina Poppy con la partecipazione speciale di Jo Squillo. Per partecipare sarà obbligatoria la registrazione attraverso il sito ufficiale della manifestazione.

La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata a sostenibilità e benessere con la Botanical Experience all’Orto Botanico di Lucca, tra profumi, brunch ed esperienze immersive nel verde. Durante tutto il weekend resterà inoltre attivo il programma Off con iniziative diffuse organizzate dalle attività commerciali della città.