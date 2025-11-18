Mattarella a Lucca, scontro Quirinale con FdI: “Iniziative contro Meloni? Stupore. Attacco costruito sconfinando nel ridicolo”

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Scontro tra Quirinale e Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d’Italia Camera dei Deputati.

Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova a Lucca martedì 18 novembre, all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Alti Studi di Lucca -Imt, accolto da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, dal sindaco Mario Pardini, da Marcello Pierucci, presidente Provincia Lucca, dal prefetto Giuseppe Scaduto

Scontro che ha visto Bignami chiedere di smentire una notizia pubblicata da ‘La Verità’, firmato dal direttore Belpietro, dal titolo ‘Il piano del Quirinale per fermare la Meloni’.

Immediata e dura la replica del Quirinale: “Al Quirinale si registra stupore per le dichiarazioni del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo“.

Bignami: “Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell’attuale maggioranza di Governo. In particolare, il quotidiano La Verità riferisce in maniera circostanziata di conversazioni in cui questa persona auspicherebbe la formazione di coalizioni alternative come ‘una grande lista civica nazionale’, con il dichiarato intento di impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Progetti che si spingerebbero addirittura ad auspicare un ‘provvidenziale scossone’ contro l’attuale Governo. Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l’importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza”.

Così si consuma il caso di Governo Meloni, con Mattarella a Lucca. Evento a Lucca in cui è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in ‘Cultural systems’ a Sabino Cassese, giudice emerito Corte Costituzionale. Motivazione letta dal rettore Lorenzo Casini, laudatio tenuta da Marta Cartabia, ex ministra Giustizia.

Con Bignami che poi precisa: “Nessuno ha chiesto una smentita del Quirinale, né mi sarei potuto permettere. Il comunicato è abbastanza chiaro. La domanda rimane, ovviamente rivolta al consigliere. Figuriamoci se chiedevo un intervento del Colle.La richiesta di smentita era formulata a Garofani, come mi pare chiaro dal comunicato. Mi aspettavo e continuo ad aspettarmi che la smentita la faccia colui al quale quelle frasi vengono attribuite”.

Per poi aggiungere rispetto alla premier, leader di Fratelli d’Italia: “Non c’è Giorgia Meloni dietro la nota di Fratelli d’Italia sul Colle a proposito del retroscena pubblicato oggi da ‘La Verità'”.