Giovane lucchese muore a soli 31 anni

LUCCA – Il suo cuore si è fermato all’improvviso a soli 31 anni. È successo all’incirca alle 9 di domenica 5 gennaio, a Tassignano, frazione del Comune di Capannori in provincia di Lucca.

Il giovane è morto in casa per un malore di cui non sono ancora note le cause. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, l’ambulanza della Misericordia e i carabinieri.

Allertato anche Pegaso, che tuttavia non si è sollevato, dato l’avvenuto decesso del ragazzo.