Canile di Groppoli, attiva la pensione estiva per cani

MULAZZO – Con l’arrivo della stagione estiva e delle vacanze, riparte il servizio di accoglienza per gli animali domestici in Lunigiana. Presso il canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo è infatti nuovamente attiva la pensione estiva per cani, un’iniziativa promossa dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana per offrire una soluzione sicura a chi deve assentarsi da casa per brevi periodi.

La struttura mette a disposizione 9 box attrezzati con spazi sia interni sia esterni, a cui si aggiunge un’area verde pensata appositamente per lo sgambamento. Durante tutto il soggiorno, gli animali sono seguiti da personale qualificato che garantisce passeggiate quotidiane e un monitoraggio costante per favorire il benessere e la serenità degli ospiti a quattro zampe.

Il soggiorno può avere una durata massima di 28 giorni consecutivi. Per quanto riguarda i costi, la tariffa per i primi 10 giorni è fissata a 10 euro al giorno, corrispondenti a 12,20 euro Iva inclusa. Dall’undicesimo giorno in poi, il prezzo diventa variabile e viene calcolato in base alla fascia Isee del proprietario. Il documento deve essere esibito al momento della prenotazione, altrimenti viene applicata la tariffa massima prevista dal regolamento.

Tra le caratteristiche principali della struttura figura l’assistenza veterinaria continuativa attiva 24 ore su 24 per ogni emergenza. Per rendere l’ambiente più familiare e agevolare l’ambientamento, i proprietari possono portare da casa oggetti personali dell’animale come coperte o sdraiette, mentre sono vietati i giocattoli di piccole dimensioni per evitare rischi di ingestione.

La struttura di Groppoli di Mulazzo è aperta alle visite il martedì, il giovedì e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. Per le prenotazioni della pensione estiva per cani è possibile contattare il numero 0187 851026 o inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica dell’ente.