Due motociclisti di Carrara morti in due diversi incidenti stradali in Liguria

CARRARA – Due motociclisti carraresi sono morti in due distinti incidenti in Liguria.

Un 22enne è deceduto dopo un violento impatto, per cause al vaglio della Polstrada, in uno scontro fra una moto e un’auto sulla A12 Livorno – Genova nelle vicinanze di Brugnato. Feriti, invece, gli occupanti del mezzo a quattro ruote che, dopo lo scontro, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco anche con l’ausilio di un elicottero. Forti i disagi per le lunghe code durante l’esodo per Pasqua sull’autostrada.



Un’altra vittima della strada, sempre in Liguria, è un altro carrarese di 59 anni, finito in un fosso dopo uno scontro in moto contro un’auto fra Sarzana ed Ameglia. Inutile il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Massa.