MASSA – Festa grande all’ospedale Apuane: Virginia è la millesima nata 2024

Festa grande all’ospedale Apuane di Massa: superata quota mille nati nel 2024. E’ accaduto lo scorso 25 ottobre, stessa data del 2021 e in anticipo di 3 giorni rispetto al 2023. Alle 23.43 è nata Virginia, una bellissima bambina di 3 chili e 470 grammi, accolta con gioia dalla mamma Camilla e dal papà Ciro.

Il traguardo è stato ovviamente accolto con entusiasmo da tutta l’equipe: ginecologi, pediatri, ostetriche, infermiere, OSS e personale di supporto. Al parto erano presenti in particolare l’ostetrica Anna Sofia Bandettini, la ginecologa Cinzia Russo e la pediatra Cinzia Ceccarelli.

In controtendenza rispetto al tasso di denatalità nazionale, al punto nascita dell’ospedale Apuane il numero dei parti è quindi al momento addirittura superiore a quello, già consistente, dell’anno scorso.

“È una bella soddisfazione – afferma il direttore della struttura di ostetricia e ginecologia apuana Roberto Marrai – aver raggiunto questo obiettivo, simbolico ma importante. La nostra struttura fa registrare anche quest’anno numeri importanti e costituisce un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma anche per le province limitrofe. Questo grazie a un modello efficiente e ad ottimi professionisti. Nella nostra sala parto tutto il personale opera infatti per garantire i migliori standard assistenziali offrendo qualità, sicurezza e vicinanza alle persone che si affidano alle nostre cure. Tra i punti di forza dell’organizzazione c’è sicuramente la presenza 24 ore su 24 di un anestesista/rianimatore dedicato all’Ostetricia che può intervenire tempestivamente su tutte le emergenze correlate all’evento nascita e può garantire l’analgesia peridurale in travaglio come ulteriore strumento per il controllo del dolore”.

“E’ stato davvero un bel momento – commentano Elisa Bruschi e Veronica Giacché, rispettivamente responsabile delle ostetriche di Massa Carrara e coordinatrice delle ostetriche del punto nascita – che abbiamo voluto celebrare e festeggiare insieme ai genitori della neonata. Mille è un numero importante che, raggiunto anche in questo 2024 nel corso del mese di ottobre, conferma una volta di più il buon funzionamento della nostra struttura. Questo traguardo significa che siamo stati scelti mille volte e questo ripaga tutto il nostro personale dei tanti sforzi compiuti quotidianamente e rappresenta un ulteriore stimolo a migliorare sempre più, per venire incontro alle esigenze delle nostre partorienti e delle loro famiglie”.

Dopo Virginia, millesima nata all’ospedale Apuane, sono poi venuti alla luce fino ad oggi (28 ottobre) altri 6 bambini e si è quindi già raggiunta la quota di 1.006.