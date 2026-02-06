Frana in Lunigiana, chiusa la statale del Valico di Cerreto a Fivizzano

FIVIZZANO – Emergenza viabilità in Lunigiana, dove la furia del maltempo e la fragilità del terreno hanno costretto l’Anas alla chiusura provvisoria, in entrambe le direzioni, della strada statale 63 del Valico del Cerreto.

Il blocco è scattato al chilometro 9,300, precisamente in località Soliera, nel comune di Fivizzano, a causa di una frana che minaccia la sicurezza degli automobilisti. Già nei giorni scorsi il versante aveva dato segnali di cedimento e i tecnici erano intervenuti con opere di contenimento, ma un ulteriore scivolamento di fango e detriti registrato ieri sera ha reso inevitabile lo stop totale alla circolazione.

La situazione sta creando non pochi disagi al traffico, con ripercussioni pesanti soprattutto per il settore logistico. Se le auto e i mezzi leggeri possono usufruire di una deviazione sulla strada provinciale 17, con indicazioni presenti in loco, il discorso si fa critico per i mezzi pesanti: per i tir non esiste infatti una viabilità locale alternativa percorribile, rendendo obbligatoria la scelta di direttrici molto più distanti per valicare l’Appennino.

Il personale Anas è attualmente impegnato nel monitoraggio del fronte franoso e nelle operazioni di sgombero, ma il ripristino della carreggiata resta legato a doppio filo all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che nelle ultime ore non sembrano concedere tregua al territorio di Massa Carrara.