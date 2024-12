In permesso premio dal carcere di Massa tenta la rapina alla sala slot: arrestato

MASSA – In permesso premio dal carcere fa una rapina in una sala slot: arrestato.

È successo a Massa. Le volanti della questura apuana, infatti, su richiesta d’intervento al 112, sono intervenuti in una sala slot vicina al centro cittadino, dove era stata segnalata una rapina in atto ad opera di un soggetto armato di coltello e spuntoni acuminati in vetro derivanti dai molteplici danneggiamenti cagionati dal soggetto in quel locale pubblico.

Tempestivo e celere l’arrivo in loco delle volanti che riuscivano a intercettare il soggetto già intento a darsi alla fuga dopo aver tentato di asportare l’incasso di quel locale; in tale contesto per sottrarsi al fermo, ha iniziato a minacciare gli agenti, cercando più volte di aggredirli.

Gli agenti hanni impiegato la pistola ad impulsi elettrici, bloccando così l’uomo e garantendo l’incolumità propria e di tutti gli avventori presenti.

L’uomo è un 60enne, già noo per delitti contro il patrimonio fruitore di un recente permesso premio che gli aveva permesso di allontanarsi dal locale carcere di Massa.

L’uomo è stato arresato per rapina impropria aggravata e, su disposizione del pm di turno di Massa, condotto in carcere in attesa di convalida dell’arresto. L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata comminata la misura della custodia cautelare in carcere.