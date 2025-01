Muore alla guida di un furgone sull’AutoCisa

Getting your Trinity Audio player ready...

AULLA – Incidente mortale sull’AutoCisa all’altezza di Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Si è verificato nella mattinata del 24 gennaio sulla A15 in direzione sud, dove l’uomo alla guida di un furgoncino, un 44enne, è morto dopo essere sbalzato fuori dal mezzo. Ancora incerta la ricostruzione dell’incidente, in attesa della conclusione dei rilievi a cura della Polstrada. L’uomo potrebbe aver fatto tutto da solo oppure essere stato coinvolto in un incidente con un altro mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza della Croce Bianca di Aulla. Chiamato anche l’elisoccorso Pegaso 3, che ha verricellato personale sanitario sul posto, ma gli operatori hanno potuto soltanto constatare l’avvenuto decesso.