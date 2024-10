Travolto da un’auto in bici finisce in ospedale in elisoccorso

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA CARRARA – Investito in bici mentre percorre via Roma a Capanne di Montignoso in discesa.

È successo poco prima delle 17 del 30 ottobre per una dinamica che è al vaglio della polizia municipale.

L’uomo, di 48 anni, nello scontro violento ha riportato un forte trauma cranico ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello.

Oltre all’elicottero sono intervenuti anche l’automedica di Massa, l’ambulanza della Misericordia di Massa e, come detto, la polizia municipale.