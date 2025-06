I Village People tornano live il 30 giugno a Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – I Village People sono uno dei gruppi musicali più iconici e riconoscibili della storia della musica pop. Il loro album di debutto, pubblicato nel 1977, includeva singoli di successo come San Francisco (You’ve Got Me) e In Hollywood (Everybody is a Star) All’epoca, tuttavia, il gruppo era composto unicamente da Victor Willis, affiancato da cantanti di sottofondo: i Village People originali erano, di fatto, solo lui.

Successivamente, furono organizzate delle audizioni per formare un vero e proprio gruppo attorno a Victor Willis in occasione di un’apparizione televisiva nel 1977 su American Bandstand. Fu così che nacque la prima formazione ufficiale dei Village People. Con il tempo, la band si consolidò e venne riformata per dare vita a quella che è oggi considerata la formazione classica, lanciata nel periodo dell’uscita dell’album Macho Man.

Questo secondo lavoro si rivelò un successo planetario: diventò disco di platino grazie a vendite superiori al milione di copie e al celebre singolo Macho Man, anch’esso certificato platino.

E ora i Village People stanno per tornare in Italia per un imperdibile concerto. L’esibizione è prevista per il 30 giugno a Carrara, in Toscana.

I biglietti sono già disponibili su VivaTicket: non perdere l’occasione di rivivere dal vivo i grandi classici di una delle band simbolo degli anni ’70!