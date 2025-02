Porto Marina di Carrara, sindaca Arrighi: “Volano di sviluppo per tutto il territorio”

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – “Il porto di Marina di Carrara è un volano di sviluppo per tutto il territorio. Il nuovo piano regolatore è uno strumento fondamentale per organizzare meglio gli spazi e permettere la crescita di attività che portano ricchezza e lavoro altamente qualificato”.

Così la sindaca di Carrara Serena Arrighi in merito al nuovo piano regolatore del porto di Marina di Carrara che attende di essere approvato.

Sindaca Arrighi: “E’ preoccupante leggere che un’importante associazione di categoria come Confcommercio arrivi addirittura a invocare il trasferimento altrove della produzione di moduli. Un’affermazione del genere non solo è irricevibile, ma è completamente fuori dalla realtà e testimonia semplicemente una totale mancanza di quella che è la realtà economica apuana. Basta d’altronde scorrere i numeri riportati dall’ultimo rapporto economia della Camera di Commercio per leggere come il nostro sia, storicamente o ora sempre più, un territorio vocato all’esportazione dove, ovviamente, il porto di Marina di Carrara gioca un ruolo fondamentale. Nel 2023 le esportazioni della nostra provincia hanno raggiunto la cifra record di 2,7 miliardi di euro segnando un aumento del +16,2% rispetto all’anno precedente che è superiore sia di quello toscano (+4,7%), sia a quello nazionale. Si tratta di un risultato importantissimo determinato quasi esclusivamente dal settore meccanico, a testimonianza di come sia attivo e si stia sviluppando sempre più un processo di affrancamento della nostra provincia dalla monoeconomia del marmo. Il nuovo piano regolatore ha come obiettivo quello di razionalizzare gli spazi interni allo scalo grazie a una nuova disposizione che prevederebbe aree dedicate alle varie funzioni dedicando spazi alla nautica, al croceristico, al diporto e, non ultimo al commerciale. Si tratta di interventi che non possono più essere rimandati, tanto più alla luce dell’istituzione della Zona logistica semplificata e dalle opportunità che questa offre e offrirà”.

Quindi Serean Arrighi: “E’ fuorviante e strumentale, infine, proporre e insistere sulla dicotomia tra la presenza del porto e lo sviluppo turistico. Si tratta di due realtà che non solo coesistono e possono coesistere, ma che possono portare benefici l’uno all’altro. Restando solo a livello locale, per esempio, il nuovo piano regolatore toglierebbe definitivamente i camion dal lungomare di Marina di Carrara, ma importanti interventi potrebbero essere fatti anche per quanto riguarda il ripascimento delle coste. E’ proprio questo d’altronde l’obiettivo del Romcav, la Rete operativa per la manutenzione della costa apuo-versiliese di cui fanno parte Autorità di Sistema Portuale, Regione Toscana, Province di Lucca e Massa Carrara, comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta, e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che abbiamo costituito nel dicembre 2023. In quella sede si discutono strategie e prospettive per il contrasto dell’erosione su tutta la nostra costa. Io stessa ho scritto pochi giorni fa alla Regione Toscana per chiedere di accelerare le procedure necessarie a sbloccare il dragaggio del porto e il conseguente utilizzo dei sedimenti dragati per il ripascimento sommerso sotto costa. Invitano quindi tutti quanti ad attivarsi nelle sedi e nei luoghi opportuni perché si possano utilizzare le sabbie che abbiamo a disposizione e finalmente intervenire in maniera concreta per il ripascimento”.