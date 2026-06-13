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Carrarese, ufficiale il rinnovo di Niccolò Belloni fino al 2027

Dalla storica promozione in cadetteria alla permanenza in categoria: il jolly offensivo blinda il proprio futuro all'ombra delle Apuane

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Niccolò Belloni (foto Instagram Carrarese)
1 ' di lettura

CARRARA – La Carrarese ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Niccolò Belloni. L’esterno classe 1994 continuerà a vestire la maglia del club toscano almeno fino al 30 giugno 2027. L’intesa raggiunta tra la società e il giocatore include inoltre una clausola che prevede la possibilità di un’ulteriore estensione dell’accordo fino al 30 giugno 2028, subordinata al verificarsi di specifiche condizioni.

Il giocatore ha finora totalizzato 88 presenze con la squadra azzurra. Nel corso della sua esperienza a Carrara, ha preso parte alla promozione in Serie B ottenuta nella stagione 2023-2024 e ha contribuito al raggiungimento della salvezza nei due campionati successivi disputati nella serie cadetta.

Il rinnovo del calciatore si inserisce nel quadro delle attuali operazioni societarie, che fanno seguito a un altro movimento ufficiale formalizzato pochi giorni fa: la rescissione consensuale del contratto con l’ormai ex allenatore Antonio Calabro.

A margine della firma, sono arrivate le dichiarazioni del calciatore: “Sono molto felice di questa firma e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia. A Carrara sto vivendo un’esperienza fantastica e credo ci siano ancora tanti obiettivi che possiamo raggiungere insieme, è per questa ragione che il mio rinnovo è stato voluto fortemente da entrambe le parti. Adesso è il momento di recuperare le giuste energie, sia fisiche che mentali, ma dall’altra parte non vedo l’ora di tornare a lavorare con la squadra per preparare la stagione che verrà. Colgo l’occasione per mandare un saluto speciale ai tifosi azzurri: non vedo l’ora di rivedervi”.

© Riproduzione riservata

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