A fuoco un autobus del trasporto pubblico: messe in salvo due persone

PISA – A fuoco un autobus del trasporto pubblico. È successo sulla strada provinciale 35 nel Comune di Crespina Lorenzana.

Ad accorgersi dell’incendio il conducente dell’autobus: durante la corsa stessa l’uomo ha avvertito un forte odore di bruciato ed è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia facendo uscire i due passeggeri.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pisa, i carabinieri di Casciana Terme-Lari e la polizia municipale di Crespina-Lorenzana. Il personale dei vigili insieme a un’autobotte-pompa proveniente dalla sede centrale di Pisa ha estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Nessuna persona ferita.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.