22.6 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A fuoco un autobus del trasporto pubblico: messe in salvo due persone

Ad accorgersene il conducente che durante la corsa ha avvertito un forte odore di bruciato ed è riuscito a salvare i passeggeri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
autobus trasporto pubblico fiamme
Pisa, a fuoco un autobus del trasporto pubblico: evacuate due persone (Foto vigili del fuoco Pisa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – A fuoco un autobus del trasporto pubblico. È successo sulla strada provinciale 35 nel Comune di Crespina Lorenzana.

Ad accorgersi dell’incendio il conducente dell’autobus: durante la corsa stessa l’uomo ha avvertito un forte odore di bruciato ed è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia facendo uscire i due passeggeri.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pisa, i carabinieri di Casciana Terme-Lari e la polizia municipale di Crespina-Lorenzana. Il personale dei vigili insieme a un’autobotte-pompa proveniente dalla sede centrale di Pisa ha estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Nessuna persona ferita.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.6 ° C
23.7 °
21.2 °
53 %
3.1kmh
20 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1737)ultimora (1232)vid (133)tec (93)Lav (76)sal (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati