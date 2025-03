Allerta rossa Toscana, sindaco di Pisa: “Piena Arno attesa in tarda serata. Situazione complessa. Limitate spostamenti”

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Allerta rossa Toscana rischio idraulico, sindaco di Pisa: “Piena Arno attesa in tarda serata. Situazione complessa”

Lungarni chiusi e transito vietato alle auto sui ponti della Fortezza, di Mezzo e del Cep) è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di sabato 15 marzo. La decisione si è resa necessaria per motivi precauzionali relativi all’allerta meteo rossa per rischio idraulico (Arno). In corso a Pisa l’allerta rossa per rischio idraulico legato all’Arno. In aggiunta alle modifiche al traffico (. La decisione si è resa necessaria per motivi precauzionali relativi all’allerta meteo rossa per rischio idraulico (Arno).

A Pisa l’Esercito con la Protezione Civile ha svolto il montaggio dei panconcelli sui Lungarni.

Sindaco Michele Conti: “Siamo al secondo livello di guardia per il fiume Arno. La situazione è abbastanza complessa; è stato aperto il canale dello scolmatore e la cassa di espansione di Roffia. L’emergenza è attentamente monitorata. Per domani abbiamo deciso di confermare la chiusura delle scuole e pertanto invito la popolazione alla prudenza e limitare al minimo gli spostamenti nelle prossime ore per non intralciare la macchina della Protezione civile. È stata fatta un’ordinanza specifica per la Golena d’Arno, dove insistono le attività di rimessaggio, che deve rimanere libera e pertanto abbiamo disposto l’evacuazione delle persone. La piena è attesa nella tarda serata, stiamo comunque monitorando la situazione e voglio cogliere l’occasione per ringraziare i militari, il personale della Protezione civile insieme a quanti stanno lavorando a questa emergenza, compreso il personale del Genio civile”.

Per la giornata di sabato 15 marzo è stata anche disposta la sospensione dei mercati di via Paparelli e via San Martino. Inoltre, l’Ufficio Ambiente comunica sta procedendo alla rimozione dei cassonetti fuori terra dalle aree limitrofe ai Lungarni. L’attività potrà richiedere l’intervento della Polizia Municipale per la rimozione dei veicoli che ostacolano le operazioni.

Visto il perdurare del bollettino di criticità rossa, viene disposta l’evacuazione delle persone presenti negli edifici e nelle aree della Golena d’Arno, nelle vie II Settembre e Lungarno D’Annunzio, lato Arno, tra il ponte del CEP e la foce del fiume Arno fino al termine dell’emergenza; viene inoltre disposta la chiusura tutte le attività presenti nelle medesime aree fino al termine dell’allerta meteo codice rosso.