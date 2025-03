Bambina di 9 anni investita da un’auto e sbalzata contro un muro

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Tanta paura per un incidente stradale in via dei Caduti del lavoro a Pisa.

Una bambina di 9 anni è stata investita da un’auto ed è stata sbalzata in area fino a sbattere contro il muro di un’abitazione vicina, secondo quanto riferito dalla madre della bimba, testimone del fatto.

Sul posto è intervenuta l’auto medica di Pisa. La bambina è stata condotta in codice rosso d’urgenza al pronto soccorso di Cisanello, per la dinamica dell’incidente. Ma dalle prime informazioni, nonostante il forte impatto la bambina non avrebbe subito lesioni gravi.