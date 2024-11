Blitz dei Nas di Livorno: nei guai un medico assenteista

LIVORNO – Un medico assenteista e una anestesista senza abilitazione sono finiti nel mirino dei carabinieri del Nas di Livorno: scattano due denunce.

Il medico assistente sociale, dipendente dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, dovrà rispondere dei reati di truffa continuata e aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale e di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Nello specifico, le indagini, condotte attraverso acquisizioni documentali, audizioni di personale sanitario e servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso di accertare che il medico, nel periodo compreso tra il 2 e il 27 settembre scorsi, si è assentato ripetutamente e arbitrariamente dal luogo di lavoro, nei distretti sanitari di Vecchiano e San Giuliano Terme, per svolgere attività incompatibili con le proprie funzioni. Per occultare le assenze, il medico falsificava il cartellino segnatempo, attestando falsamente la propria presenza in servizio e procurando così un ingiusto profitto corrispondente al compenso percepito per le ore non lavorate, quantificabile in circa mille euro. I carabinieri del Nas hanno richiesto alla Corte dei Conti la quantificazione del danno erariale informando anche l’Ordine dei medici e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico.