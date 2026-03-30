13.2 C
Firenze
lunedì 30 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cani e gatti donatori, cresce la banca del sangue

A Firenze incontro tra Ausl e Università di Pisa per potenziare il servizio regionale e aumentare le scorte per le emergenze veterinarie

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
cani e gatti donatori
Immagine di freepik
1 ' di lettura

PISA – I cani e i gatti sono sempre più centrali nella rete sanitaria veterinaria toscana. A Firenze si è svolto un incontro tra Ausl Toscana centro e università di Pisa con l’obiettivo di rafforzare il servizio regionale di medicina trasfusionale dedicato agli animali domestici.

Il confronto si è tenuto nella sede dell’unità funzionale complessa di Igiene urbana veterinaria dell’Ausl, diretta da Enrico Loretti, e ha visto la partecipazione di esperti e istituzioni impegnate nella tutela della salute animale. Al centro del progetto, la collaborazione con l’Ospedale didattico veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa, dove è attiva l’unica banca del sangue veterinaria della regione.

La responsabile del servizio, Veronica Marchetti, ha evidenziato come la disponibilità di emocomponenti certificati sia fondamentale per affrontare situazioni critiche. Le trasfusioni possono risultare decisive in casi di emorragie, anemie gravi, disturbi della coagulazione o patologie del midollo osseo, consentendo ai veterinari di intervenire con maggiore tempestività.

All’iniziativa hanno preso parte anche i nuclei cinofili di polizia, vigili del fuoco, Guardia di finanza e carabinieri, insieme a enti e associazioni del settore come Enci, Anfi Toscana e Sics. Un contributo concreto arriva anche dalla Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana, i cui animali partecipano già al programma di donazione.

Questo sistema si basa su procedure sicure e rapide. Il prelievo avviene dalla vena giugulare, dura circa dieci minuti e non comporta dolore per l’animale. Dopo la donazione, cani e gatti possono tornare alle loro normali attività senza conseguenze.

Per essere idonei, gli animali devono rispettare alcuni requisiti: età compresa tra 18 mesi e 8 anni, peso minimo di 20 chili per i cani e 4,5 chili per i gatti, carattere docile e vaccinazioni aggiornate. La donazione rappresenta anche un’occasione di prevenzione, perché consente di effettuare controlli clinici completi, esami di laboratorio e test per malattie infettive.

Nonostante il coinvolgimento di animali già impiegati in attività di servizio, il progetto punta a coinvolgere sempre più cittadini. L’obiettivo è creare una rete stabile e autosufficiente in grado di rispondere alle emergenze veterinarie su tutto il territorio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
13.2 ° C
14.3 °
12.3 °
52 %
4.1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1205)ultimora (847)sport (149)Eurofocus (55)demografica (40)finanza (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati