Cani e gatti donatori, cresce la banca del sangue

PISA – I cani e i gatti sono sempre più centrali nella rete sanitaria veterinaria toscana. A Firenze si è svolto un incontro tra Ausl Toscana centro e università di Pisa con l’obiettivo di rafforzare il servizio regionale di medicina trasfusionale dedicato agli animali domestici.

Il confronto si è tenuto nella sede dell’unità funzionale complessa di Igiene urbana veterinaria dell’Ausl, diretta da Enrico Loretti, e ha visto la partecipazione di esperti e istituzioni impegnate nella tutela della salute animale. Al centro del progetto, la collaborazione con l’Ospedale didattico veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa, dove è attiva l’unica banca del sangue veterinaria della regione.

La responsabile del servizio, Veronica Marchetti, ha evidenziato come la disponibilità di emocomponenti certificati sia fondamentale per affrontare situazioni critiche. Le trasfusioni possono risultare decisive in casi di emorragie, anemie gravi, disturbi della coagulazione o patologie del midollo osseo, consentendo ai veterinari di intervenire con maggiore tempestività.

All’iniziativa hanno preso parte anche i nuclei cinofili di polizia, vigili del fuoco, Guardia di finanza e carabinieri, insieme a enti e associazioni del settore come Enci, Anfi Toscana e Sics. Un contributo concreto arriva anche dalla Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana, i cui animali partecipano già al programma di donazione.

Questo sistema si basa su procedure sicure e rapide. Il prelievo avviene dalla vena giugulare, dura circa dieci minuti e non comporta dolore per l’animale. Dopo la donazione, cani e gatti possono tornare alle loro normali attività senza conseguenze.

Per essere idonei, gli animali devono rispettare alcuni requisiti: età compresa tra 18 mesi e 8 anni, peso minimo di 20 chili per i cani e 4,5 chili per i gatti, carattere docile e vaccinazioni aggiornate. La donazione rappresenta anche un’occasione di prevenzione, perché consente di effettuare controlli clinici completi, esami di laboratorio e test per malattie infettive.

Nonostante il coinvolgimento di animali già impiegati in attività di servizio, il progetto punta a coinvolgere sempre più cittadini. L’obiettivo è creare una rete stabile e autosufficiente in grado di rispondere alle emergenze veterinarie su tutto il territorio.