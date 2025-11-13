Capsula 4D: il cerotto interno che rigenera l’intestino

PISA – Una capsula intelligente che si apre da sola e si attacca all’interno dell’intestino come un cerotto rappresenta una svolta nella cura delle ulcere. Il dispositivo è uno dei risultati più promettenti della ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, che esplora le applicazioni della stampa 4D per la medicina del futuro.

La stampa 4D permette di realizzare oggetti tridimensionali in grado di modificare forma e funzione nel tempo sotto stimoli specifici, come idratazione o temperatura. La capsula, realizzata in seta e gelatina biocompatibili, passa da un piccolo cilindro a un foglio piatto che aderisce al tessuto ulcerato, favorendone la rigenerazione.

“La capsula copre una superficie più ampia della mucosa intestinale danneggiata e accelera la guarigione”, spiega Carmelo De Maria, docente di bioingegneria. Grazie alla disposizione controllata dei materiali, la struttura reagisce in modo preciso all’ambiente interno del corpo.

Il dispositivo integra anche una mini antenna biocompatibile, stampata in 3D, che consente di monitorarne la posizione. Una volta raggiunta l’ulcera e dispiegata, la capsula comunica con l’esterno e si degrada naturalmente o viene espulsa senza rischi.

Questo progetto rientra in una ricerca più ampia su dispositivi mini-invasivi, programmabili e autoriparanti, capaci di interagire con i tessuti biologici e aprire la strada alla medicina personalizzata.

“Con la stampa 4d possiamo creare strumenti che cambiano forma e funzione proprio come i tessuti viventi – conclude De Maria – È una rivoluzione che unisce ingegneria dei materiali e scienze della vita”.