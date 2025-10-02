16.5 C
giovedì 2 Ottobre 2025
Corridoi umanitari, arrivata a Pisa la prima studentessa palestinese accolta dall’università

Da lunedì (6 ottobre) a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and applied geophysics a Scienze della Terra

Cronaca
Corridoi umanitari, arrivata a Pisa la prima studentessa palestinese accolta dall'università
PISA – È atterrata nella serata di ieri (1 ottobre) all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’università di Pisa attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) in collaborazione col Consolato generale di Italia a Gerusalemme.
Ad accoglierla era presente il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali, Giovanni Federico Gronchi. La giovane raggiungerà Pisa nei prossimi giorni e inizierà da lunedì (6 ottobre) a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics al dipartimento di Scienze della Terra.
Con questo stesso corridoio umanitario arriverà nelle prossime settimane a Pisa un altro studente che in Ateneo frequenterà l’international programme in humanities al dipartimento di filologia, letteratura e linguistica.
Sono inoltre attesi altri due studenti dalla West Bank grazie al progetto Corridoi universitari pisani per la Palestina, attivato in virtù di un accordo tra l’università di Pisa e la Croce Rossa Italiana.
I due studenti frequenteranno i corsi di laurea magistrale in economics al dipartimento di economia e management e in data science and business informatics al dipartimento di informatica, entrambi in inglese.

