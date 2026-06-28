Dramma in FiPiLi: donna muore a 45 anni in moto, gravissimo un uomo

PISA – Una drammatica scia di sangue torna a macchiare la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un gravissimo incidente stradale si è consumato intorno alle 4 della notte scorsa nel tratto pisano della FiPiLi, all’altezza di Lavoria, in direzione Livorno. Il bilancio del sinistro, che ha visto coinvolta una motocicletta, è pesantissimo: una donna di 45 anni, Dahiana Arias Radelsa, di origine sudamericana, ha perso la vita e un uomo è stato trasferito in ospedale in condizioni gravissime.

La dinamica parla della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, che è andato a impattare contro un’auto.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso. All’arrivo delle ambulanze del 118 sul luogo dello schianto, la 45enne si trovava già in arresto cardiaco a terra; i sanitari hanno tentato a lungo ogni possibile manovra di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di strapparla alla morte, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel medesimo incidente è rimasto gravemente ferito anche un secondo passeggero, un uomo che ha riportato traumi multipli di estrema gravità. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dall’équipe medica, il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. Restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica esatta del sinistro e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.