TeamItaly trionfa a Varsavia: oro europeo nella sicurezza informatica

PISA – L’Italia conquista l’oro della sicurezza informatica europea. Il TeamItaly, guidato dal giovane genovese Lorenzo Leonardini, ha trionfato agli European cybersecurity challenge (Ecsc) 2025, battendo in finale Danimarca e Germania.

La competizione, organizzata dall’Enisa, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica, si è svolta a Varsavia dal 6 al 9 ottobre e ha riunito 40 squadre provenienti da tutta Europa e da diversi Paesi ospiti.

Il team azzurro era formato da dieci giovani tra i 14 e i 25 anni, selezionati come i migliori talenti nazionali nel campo della cybersecurity.

A coordinarli, Lorenzo Leonardini, 24 anni, studente magistrale al Dipartimento di informatica dell’università di Pisa.

L’obiettivo dell’Ecsc è quello di scoprire e valorizzare le nuove generazioni di esperti di sicurezza informatica, offrendo loro contatti e opportunità con università, aziende e istituzioni del settore.

Durante la competizione, le squadre si sono misurate in due sfide: una Capture the Flag in stile jeopardy e una attack & defense, prove che mettono alla prova tanto le abilità tecniche quanto la cooperazione strategica.

“La sfida più difficile è sempre l’organizzazione di squadra – racconta Leonardini –. Siamo un gruppo affiatato, con esperienza sia in competizioni che nel settore, ma serve capire come coordinarsi al meglio. Quest’anno ci siamo distribuiti i compiti in modo efficiente, soprattutto nella prima giornata, quella che ci preoccupava di più”.

Per il capitano del TeamItaly, quella di Varsavia è stata la quinta partecipazione alla competizione europea. “Ciò che arricchisce davvero – spiega – è l’incontro con centinaia di ragazzi e ragazze di tutta Europa, uniti dalla stessa passione. La comunità della cybersecurity è aperta, solidale e basata sulla condivisione: ogni incontro è un’occasione per imparare qualcosa di nuovo”.

Oltre agli Stati membri dell’Unione Europea e ai Paesi dell’Efta, hanno preso parte alla sfida anche cinque squadre internazionali ospiti: Australia, Canada, Costa Rica, Kosovo e Stati Uniti.

Una partecipazione ampia che conferma la crescente importanza globale della sicurezza digitale e il ruolo dell’Europa come centro di formazione e innovazione nel settore.

Con questa vittoria, TeamItaly si conferma tra le eccellenze europee della sicurezza informatica, un settore strategico per il futuro digitale del paese. Un successo che nasce dal talento, dalla preparazione e dallo spirito di squadra di una generazione che dimostra come la cybersecurity non sia solo una disciplina tecnica, ma anche una forma di collaborazione e intelligenza collettiva.