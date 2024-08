Fa volare il drone per riprendere la Torre di Pisa: denunciato turista cinese

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Voleva forse qualche immagine evocativa che gli ricordasse la vacanza in Italia. Alla fine tornerà con una denuncia e con il drone sequestrato un turista di origine cinese ‘beccato’ dalla Polizia a usare l’apparecchio in una zona non consentita senza autorizzazione.

Una pattuglia della Polizia, impiegata in servizio in piazza del Duomo a Pisa, ha individuato un drone che sorvolava la Torre pendente. Pertanto è stata avvisata la sala operativa della Questura che ha inviato una volante sul posto per individuare il pilota del drone.

Dopo brevi ricerche si è riusciti a individuare il soggetto che pilotava il drone, un turista cinese che alla vista dei poliziotti ha tentato di giustificare l’azione: nonostante avesse con sé un’assicurazione e un patentino è stato comunque denunciato per aver fatto volare un drone in zona non autorizzata e il mezzo è stato sequestrato.