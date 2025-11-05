18 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Festa a Pisa per i 106 anni di Erminia Digianantonio

Il traguardo raggiunto è stato festeggiato nella residenza per anziani dove la signora vive con l'assessora alle politiche sociali Giovanna Bonanno

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Festa a Pisa per i 106 anni di Erminia Digianantonio (foto ufficio stampa)
PISA – Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri per il suo 106esimo compleanno alla signora Erminia Digianantonio, nata l’1 novembre 1919.

L’assessora alle politiche sociali Giovanna Bonanno l’ha raggiunta nella residenza per anziani dove la signora vive a Pisa. In questa speciale occasione, l’assessore le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti.

Originaria di Trasaghis, un piccolo paese della Carnia in provincia di Udine, Erminia cresce in una famiglia di tradizione contadina. Nel 1944 sposa Nicolino Cucurachi, finanziere in servizio a Gemona del Friuli, e insieme si trasferiscono a Trieste, negli anni più difficili della guerra. Qui Erminia si trova a vivere da vicino le tensioni e i drammatici eventi che attraversano la città in quel periodo, mostrando grande forza d’animo e coraggio. In un momento di particolare pericolo, riesce persino a mettere in salvo il marito, dimostrando lucidità e sangue freddo in circostanze estreme. Dopo quegli anni, la vita di Erminia prosegue all’insegna della dedizione alla famiglia e della partecipazione attiva alla comunità.

Oggi vive a Pisa, circondata dall’affetto dei figli Paolo e Rosanna, che insieme all’assessore Bonanno hanno celebrato con lei i suoi 106 anni.

