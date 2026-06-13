Incendio a Vicopisano, l’università di Pisa si mette a disposizione per il monitoraggio

VICOPISANO – Incendio a Vicopisano, interviene anche il Senato accademico dell’università di Pisa. Riunitosi giovedì (11 giugno) ha approvato all’unanimità una mozione.

“L’università di Pisa – si legge – segue con grande attenzione l’evolversi delle fasi di definitivo spegnimento del vasto incendio che ha colpito un impianto nella zona industriale di Lugnano, e con tutta la propria comunità esprime il proprio ringraziamento alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alla prefettura e a tutti gli enti locali che sono stati impegnati nella gestione dell’emergenza. Nel pieno rispetto di ruoli e competenze istituzionali di tutti gli enti preposti, ove richiesto l’università di Pisa mette a disposizione fin d’ora le proprie conoscenze e infrastrutture tecnologiche per contribuire al prossimo monitoraggio ambientale. Il Senato accademico condivide l’imprescindibilità di piena e tempestiva informazione della cittadinanza di tutti i comuni coinvolti in merito all’eventuale presenza di inquinanti specie se a carattere persistente”.