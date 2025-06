Nasconde nell’auto sei chili di cocaina: arrestato un 31enne

Getting your Trinity Audio player ready...

CRESPINA LORENZANA – Maxisequestro di droga nell’ambito dei controlli della squadra narcotici della Squadra Mobile di Pisa: arrestato un 31enne.

È successo a un controllo stradale nelle vicinanze di Crespina Lorenzana. Il conducente sembrava volesse di proposito percorrere vie secondarie e poco trafficate allo scopo di evitare controlli di polizia.

Fermata in sicurezza l’auto, pertanto, gli operatori della Squadra Mobile hanno potuto constatare che il conducente, un albanese di 31 anni, appariva estremamente nervoso e non dava spiegazioni plausibili per il suo itinerario sospetto. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un tesserino magnetico privo di marchi o segni distintivi del quale il fermato non riusciva a dare spiegazioni.

Pertanto, grazie alla conoscenza delle dinamiche del traffico degli stupefacenti e alla conoscenza dei metodi di occultamento degli stessi, gli operatori sono riusciti a rinvenire il sensore touchless, inglobato nel cruscotto, dove, appoggiando la schedina magnetica, un dispositivo elettronico faceva aprire un nascondiglio invisibile all’interno delle plastiche dell’auto. All’interno dell’incavo, erano presenti ben 6 panetti di cocaina del peso di circa 5,9 chili. La susseguente perquisizione a casa dell’uomo, a Cascina, ha permesso inoltre di rinvenire circa 6800 euro in contanti oltre a strumenti utili per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

La Mobile ha formalizzato l’arresto in flagranza dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ponendolo a disposizione della procura di Pisa per la doverosa convalida giudiziaria.