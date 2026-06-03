Pisa, 22enne sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo: salvato dai vigili del fuoco

PISA – Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella mattinata di ieri (2 giugno) in Piazza dei Miracoli, dove un giovane è salito sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di persone. Il ragazzo, un 22enne, è riuscito ad arrampicarsi sulla sommità della struttura che sorge a pochissima distanza dalla celebre Torre pendente, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

La scena si è consumata intorno alle 10,30, in un momento di grande affollamento per l’area monumentale, sotto gli occhi spaventati dei numerosi turisti presenti. Subito dopo la segnalazione è scattato l’allarme che ha attivato la macchina dei soccorsi.

L’area circostante l’edificio è stata immediatamente delimitata con i nastri di sicurezza per consentire le manovre dei soccorritori e interdire il passaggio ai passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno impiegato un’autoscala con cestello per raggiungere la quota del tetto.

Gli operatori hanno avviato una delicata opera di avvicinamento e persuasione, muovendosi con cautela per non agitare ulteriormente il ragazzo. La forte tensione si è risolta positivamente quando i vigili del fuoco sono riusciti a bloccare il 22enne in sicurezza e ad accompagnarlo nella discesa a terra.

Il giovane è stato infine preso in cura dal personale sanitario e trasferito a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso per i necessari accertamenti medici.