San Miniato Basso, incendio devasta un capannone commerciale

SAN MINIATO – Vasto incendio nella serata fra il 16 e il 17 gennaio a San Miniato Basso in un capannone che ospita attività commerciali, fra le quali l’atelier Magnani, in via Ilaria Alpi.

A lavorare per spegnere le fiamme ed evitare che si estendessero ad altre parti del capannone due squadre dei vigili del fuoco di Pisa e, in supporto, anche una squadra proveniente da Empoli.

In totale sono otto gli automezzi antincendio che hanno operato per tenere sotto controllo l’incendio che poteva propagarsi al resto del capannone e per la bonifica per un intervento che è durato per tutta la notte.