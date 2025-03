Si ribalta con l’auto e finisce in ospedale a San Miniato

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN MINIATO – Si ribalta con l’auto a San Miniato e finisce in ospedale.

Sul posto, in via Bassa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa dopo che la conducente del mezzo ha perso il controllo della vettura finendo a testa in giù in carreggiata.

Il personale dei vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario e ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Empoli per accertamenti. Per i rilievi del sinistro sul posto sono invece intervenuti i carabinieri di San Miniato. Le cause restano in corso di accertamento.