Turismo, asse Pisa-Hohhot: un nuovo modello di accoglienza basato sull’esperienza autentica

PISA – Si è chiuso il sipario sulla settimana turistico-culturale Pisa-Hohhot, un’iniziativa di diplomazia internazionale che ha gettato un ponte ideale tra la città della Torre e la Regione autonoma della Mongolia Interna. L’obiettivo del progetto era chiaro: riposizionare l’immagine di Pisa sul vasto mercato cinese, puntando non sul classico tour mordi e fuggi, ma su una narrazione fondata sull’identità profonda del territorio e sull’autenticità dei luoghi.

La delegazione arrivata dalla città di Hohhot, composta anche da giovani artisti, è stata guidata attraverso un percorso studiato per uscire dai circuiti turistici di massa. Il programma ha toccato angoli meno noti ma preziosi della città: dai laboratori artigianali agli alberghi storici, passando per il Teatro Verdi e il Museo della Grafica.

Grande spazio è stato dedicato al patrimonio ambientale, con tappe nell’area di Coltano, nel Parco di San Rossore e sul litorale pisano, offrendo agli ospiti una visione completa delle potenzialità paesaggistiche della zona.

Il momento istituzionale si è svolto a Palazzo Gambacorti, dove la delegazione è stata ricevuta dal vicesindaco Filippo Bedini e dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini. Al tavolo erano presenti anche il Console generale aggiunto della Repubblica Popolare Cinese, Guan Zhongqi, i vertici dell’Università di Pisa per le relazioni internazionali e rappresentanti del tessuto economico locale. L’assessore Pesciatini, che ha curato l’accoglienza insieme all’Associazione EstOvestEst e OEOItalia, ha sottolineato come il confronto tra arti e tradizioni sia ormai una leva strategica imprescindibile per lo sviluppo dell’offerta turistica. Una visione condivisa dal console Guan Zhongqi, che ha evidenziato l’importanza della cooperazione locale per cementare l’amicizia tra i due popoli.

Il cuore pulsante della settimana è stato il dialogo con il mondo della scuola. Gli ospiti hanno incontrato gli studenti del Liceo artistico Russoli, dando vita a uno scambio culminato in una kermesse aperta alla cittadinanza con performance di artisti locali. I giovani delegati della Mongolia Interna ripartono ora verso casa nel ruolo di ‘piccoli ambasciatori culturali’, portando nel loro bagaglio un’esperienza diretta che potrebbe fungere da volano per generare un interesse turistico duraturo e qualificato verso Pisa.