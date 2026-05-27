Hai solo 15 minuti per uscire: la nuova sfida dell’università di Pisa conquista gli studenti

PISA – La Fibonacci Escape Room è una delle novità più attese del SummerCamp@Unipi 2026, le giornate di orientamento organizzate dall’Università di Pisa per gli studenti delle scuole superiori.

Quest’anno l’Ateneo punta su un format più dinamico e coinvolgente, trasformando l’orientamento universitario in una vera sfida tra enigmi, logica e gioco di squadra. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 e venerdì 12 giugno al Polo Fibonacci di Pisa, dove studentesse e studenti potranno conoscere da vicino corsi, servizi e spazi universitari partecipando ad attività interattive.

La nuova escape room metterà alla prova gruppi composti da tre a cinque partecipanti. L’obiettivo sarà trovare un codice segreto a sei cifre entro 15 minuti per riuscire ad aprire il baule finale. Per farlo serviranno intuito, capacità di ragionamento e collaborazione tra i componenti della squadra.

Il percorso si svilupperà attraverso diversi ambienti dell’Ateneo e accompagnerà i partecipanti in un’esperienza pensata per unire orientamento e divertimento.

Oltre alla Fibonacci Escape Room, il SummerCamp offrirà incontri con tutor e docenti, laboratori, seminari e dimostrazioni dedicate alle varie aree disciplinari. Gli studenti potranno ricevere informazioni sui corsi di laurea, sulle modalità di iscrizione e sui principali servizi universitari.

Nel programma sono previsti anche momenti dedicati al metodo di studio, all’orientamento consapevole e alla gestione dell’ansia legata agli esami, insieme a spazi informativi su borse di studio, inclusione e servizi dedicati agli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

Le iscrizioni sono già aperte e restano ancora posti disponibili per partecipare alle due giornate organizzate dall’Università di Pisa.

Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato valido per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).