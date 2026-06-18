L’università di Pisa migliora la posizione globale nel Qs World University Rankings 2027

PISA – L’università di Pisa conferma una traiettoria di crescita costante nel panorama accademico internazionale. L’istituzione toscana ha raggiunto il 341° posto nella classifica mondiale, migliorando di due posizioni rispetto al risultato ottenuto nella precedente edizione, quando occupava la 343ª piazza. Questo posizionamento garantisce all’Ateneo il settimo gradino del podio nella graduatoria italiana, un risultato di rilievo considerando che la valutazione ha preso in esame oltre 8.800 università distribuite in 106 Paesi.

A trainare il miglioramento dell’ateneo sono stati principalmente gli indicatori legati all’impatto e alla qualità della produzione scientifica. Tali parametri si confermano i pilastri su cui poggia l’eccellenza del sistema accademico pisano. Un dato particolarmente significativo emerge dagli indici di reputazione, che testimoniano un crescente interesse da parte degli attori globali. In particolare, la stima presso i datori di lavoro ha registrato un progresso di 49 posizioni rispetto all’anno scorso, segnale di una maggiore fiducia del mercato verso le competenze acquisite dagli studenti.

Anche la reputazione accademica ha vissuto una fase di consolidamento, guadagnando 6 posizioni. Questi progressi riflettono la visibilità dell’istituzione in contesti internazionali sempre più competitivi. La capacità di mantenere standard elevati, nonostante il numero crescente di atenei analizzati a livello globale, conferma la solidità delle strategie adottate per potenziare la ricerca e l’attrattività dell’offerta formativa.

Il traguardo raggiunto nella nuova edizione della University Rankings 2027 sottolinea l’efficacia degli investimenti profusi negli ultimi anni. L’obiettivo resta quello di rafforzare il legame tra innovazione scientifica e mondo del lavoro, consolidando la posizione dell’Ateneo tra i punti di riferimento non solo in ambito nazionale, ma anche nel vasto network accademico globale.