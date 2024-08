Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Ecco ‘Edicola Pisana’: tutte le news in tempo reale con una app. Dopo il successo di ‘ Edicola Livornese ‘, ecco ‘ Edicola Pisana’, le ultime notizie del giorno da tutti i principali quotidiani locali con una sola applicazione.

‘Edicola Pisana’ è un’applicazione gratuita sviluppata da Oimmei Digital Consulting per Citycomm che offre in tempo reale tutta l’informazione locale attraverso editori affidabili e selezionati.

Come per ‘Edicola Livornese’, anche per ‘Edicola Pisana’ l’interfaccia veloce e di facile utilizzo , e la possibilità di personalizzazione delle notizie in base ai propri interessi rendono più facile rimanere aggiornato su tutto quello che succede nella propria località.

Tante testate giornalistiche selezionate per offrire il meglio delle news locali, aggiornate in tempo reale.

Le notizie di tutti i quotidiani possono essere filtrate in base alle proprie preferenze.

Dalla pagina principale di ‘Edicola Pisana’ basta toccare l’icona delle impostazioni in basso a destra e seleziona ‘Gestisci i feed di notizie’.

Si accede ad una schermata nella quale scegliere i territori di cui ricevere aggiornamenti.

Selezionando o deselezionando uno di essi, tutte le notizie e i quotidiani relativi saranno abilitati o disabilitati.

Cliccando sul nome del territorio è inoltre possibile personalizzare la scelta delle testate giornalistiche da cui ricevere le notizie