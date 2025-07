Pisa, tornano le corse notturne verso il litorale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dall’1 agosto parte un servizio atteso e richiesto da tempo. Su impulso dell’amministrazione comunale, Autolinee Toscane attiverà nuove corse notturne della Linea 20, per collegare il centro città con il litorale e Calambrone. Le corse aggiuntive saranno attive nei fine settimana, con l’obiettivo di favorire il rientro sicuro, soprattutto per i giovani.

La decisione arriva dopo settimane di segnalazioni da parte di residenti, famiglie e comitati locali. La richiesta era chiara: garantire un’alternativa all’auto privata, soprattutto durante le serate estive, quando il traffico verso la costa aumenta e i rischi per la sicurezza crescono.

Il servizio aggiuntivo sarà attivo nei giorni festivi e prefestivi. Le partenze da Pisa sono previste alle 23,30 e 00,40. Da Tirrenia, invece, si rientra a mezzanotte e alle 1,15, con l’ultima corsa che partirà da Calambrone alle 23,53.

L’assessore alla mobilità Massimo Dringoli ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Abbiamo ascoltato cittadini e famiglie: molti giovani non rientravano in sicurezza di notte. Siamo intervenuti subito, grazie ad Autolinee Toscane. Questo dimostra l’importanza del trasporto pubblico per ridurre traffico e aumentare la sicurezza. È un passo avanti concreto per la qualità della vita, specialmente per i più giovani”.

Dringoli, pur soddisfatto per l’attivazione del servizio, ha rivolto un appello al senso civico dei passeggeri, soprattutto dei più giovani.

“Abbiamo risposto a una necessità reale. Chiediamo a chi usa le corse serali e notturne rispetto, responsabilità e sicurezza. Il trasporto pubblico è un bene comune da proteggere. Su segnalazione di Autolinee Toscane, abbiamo chiesto alla Questura di potenziare i controlli, soprattutto nei weekend notturni. Servono presenza e prevenzione per evitare che pochi rovinino un servizio per tutti”.