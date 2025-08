Pisa, l’estate del turismo straniero: presenze in netta crescita

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’estate 2025 sorride al turismo pisano, spinta soprattutto dalla forte domanda internazionale. Nonostante le incertezze economiche globali, il comparto ricettivo tiene il passo e, in alcuni casi, accelera. A confermarlo sono i dati di Confcommercio Toscana e Format Research, che parlano di occupazione e ricavi stabili o in lieve crescita, segnale positivo in un contesto tutt’altro che semplice.

Secondo Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa, l’analisi diretta del territorio consente di cogliere tendenze importanti. “Il turismo straniero continua a trainare la provincia, protagonista assoluto del settore”, spiega. Le cifre parlano chiaro: 2,6 milioni di presenze da parte di visitatori internazionali, con un balzo del 12,8% rispetto all’anno precedente, pari a circa 300mila pernottamenti in più. Il turismo interno, invece, segna una lieve battuta d’arresto, con le presenze in calo del 6,6%, pur a fronte di un +5,2% negli arrivi.

Tra i territori in evidenza, l’ambito Terre di Pisa registra un +3,3% nelle presenze, sfiorando i 3,2 milioni di pernottamenti. Bene anche il Monte Pisano, che arriva a 2,1 milioni di presenze.

Digitale e AI: cambiano le regole del gioco

Un aspetto da non sottovalutare è il ruolo crescente delle piattaforme di prenotazione online. L’86% delle strutture toscane utilizza le Ota, un dato che impone una riflessione strategica per le imprese ricettive. “Siamo davanti a un mercato sempre più digitalizzato – osserva Pieragnoli – dove anche l’intelligenza artificiale comincia a orientare le scelte dei viaggiatori”. Per restare competitivi, gli operatori devono saper adattare rapidamente strategie e strumenti.

Pisa non è più solo una tappa: si resta di più

A sorprendere è il trend del capoluogo. “Pisa sta dimostrando una crescita che supera le previsioni, confermando un trend positivo che va oltre le attese iniziali”, dichiara Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa. Dopo due annate già forti, anche il 2025 mostra numeri solidi. Il dato sulla permanenza media – due notti – si conferma stabile, segno che i turisti non considerano più Pisa solo una sosta veloce, ma una città da esplorare con più calma.

I dati da gennaio a oggi parlano chiaro: +4,7% nei pernottamenti nel territorio comunale, +6,6% negli arrivi e addirittura +47,5% nell’utenza degli uffici turistici. Ma è l’anticipo nelle prenotazioni per l’autunno a rassicurare gli operatori: si può programmare con maggiore lucidità, senza affidarsi all’ultimo minuto.

Un aiuto fondamentale arriva dalla tecnologia messa a disposizione dal Comune di Pisa. L’introduzione del software HBenchmark, frutto della collaborazione tra Federalberghi e Confcommercio, ha permesso di monitorare in tempo reale l’andamento dei flussi turistici. A giugno, il tasso di occupazione delle camere ha toccato l’89,3%, in crescita rispetto al 2024. Le prospettive per luglio e agosto sono altrettanto incoraggianti.

La città cresce, ma servono sicurezza e servizi adeguati

Non mancano però le criticità. A segnalarle è Antonella Cinini, presidente di ConfGuide Pisa. “C’è grande soddisfazione per i dati che stiamo registrando; il flusso continuo di autobus turistici è la conferma tangibile di questo successo. È un segnale inequivocabile della crescita del nostro territorio”, afferma. Importanti i lavori di riqualificazione su Largo Cocco Griffi e Piazza Manin, che renderanno ancora più accogliente l’accesso a Piazza dei Miracoli.

Tuttavia, restano aperte le questioni legate alla sicurezza e ai servizi essenziali. Cinini chiede il ripristino della Polizia Turistica e la presenza costante di presidi lungo il percorso che conduce al centro monumentale, per contrastare abusivismo e microcriminalità. Altro nodo critico: i bagni pubblici dei parcheggi di via Pietrasantina e via San Jacopo, spesso chiusi o funzionanti a singhiozzo. Un disservizio che pesa, soprattutto nei periodi di massima affluenza.

Pisa sta crescendo come destinazione matura, capace di attrarre e trattenere. Ma per non frenare la corsa, sarà fondamentale rafforzare infrastrutture, sicurezza e qualità dell’accoglienza.