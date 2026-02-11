13.2 C
Nasconde la droga per lo spaccio in un anfratto del muro della piazza: arrestato

I poliziotti della narcotici hanno fermato un 28enne di origine tunisina: occultava 12 dosi di hashish e 16 di cocaina pronte alla vendita

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Nasconde la droga per lo spaccio in un anfratto del muro della piazza: arrestato (foto polizia)
Meno di 1 ' di lettura

PISA – La sezione narcotici della squadra mobile di Pisa, nella serata di ieri (10 febbraio ha arrestato un tunisino 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, gli operatori della mobile, impegnati nella quotidiana attività di controllo delle telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno notato l’uomo, a bordo di una bici, cedere degli involucri a dei soggetti, involucri che lo stesso aveva prelevato presso un anfratto in un muro della centrale piazza delle Vettovaglie.

I poliziotti della narcotici, pertanto, hanno fermato l’uomo e verificato che nel nascondiglio di piazza delle Vettovaglie, in un guanto di lattice, erano occultate 12 dosi di hashish e 16 di cocaina.

Pertanto, d’intesa con il magistrato di turno è stato formalizzato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’arrestato è stato custodito nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.

