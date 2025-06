Ritiro estivo, il Pisa preparerà la stagione a Morgex

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Pisa Sporting Club ha scelto una location d’eccezione per la sua fase di ritiro precampionato 2025. Dal 17 al 31 luglio, la squadra nerazzurra si sposterà in Valle d’Aosta, stabilendo il proprio quartier generale nel Comune di Morgex, nel cuore della suggestiva Valdigne.

I giocatori e lo staff alloggeranno presso il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle, una struttura di prestigio che offre un panorama mozzafiato sul Monte Bianco. Tutte le sedute di allenamento e i test match si svolgeranno nel centro sportivo del Valdigne Mont Blanc, un impianto già noto per aver ospitato in passato numerose squadre professionistiche di alto livello.

Morgex, situato a 920 metri sul livello del mare, è uno dei gioielli dell’Alta Valle d’Aosta. Fa parte della Valdigne, un territorio che comprende cinque Comuni posti ai piedi del Monte Bianco. La località è facilmente raggiungibile tramite autostrada, distando solo 10 chilometri da Courmayeur e meno di 30 chilometri da Aosta.

La scelta di Morgex offre al Pisa Sporting Club non solo condizioni ideali per la preparazione atletica, grazie ai suoi splendidi prati verdi, pinete e all’aria di montagna, ma anche un ambiente accogliente per i tifosi. La località è rinomata per il suo turismo enogastronomico e culturale, rendendola perfetta per le famiglie che decideranno di seguire i nerazzurri e combinare la passione sportiva con una vacanza all’insegna del relax e della scoperta.