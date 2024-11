Donna violenta con marito e figlio allontanata dal nucleo familiare

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI – Botte e minacce continuate in casa, donna allontanata dal nucleo familiare.

La Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dall’ufficio Gup del tribunale di Pistoia, nei confronti di una donna di 54 anni a seguito delle violenze esercitate nel corso del tempo ai danni del marito e del figlio conviventi.

II procedimento penale che ha prodotto l’adozione della misura cautelare prende origine quando a seguito della trasmissione da parte degli investigatori del commissariato di Montecatini Terme alla procura di Pistoia della comunicazione di notizia di reato redatta a seguito della denuncia-querela sporta negli uffici del commissariato di Montecatini Terme dal marito della donna (sono entrambi italiani) corredata dagli atti compilati in occasione dei numerosi interventi operati dal personale della squadra volante e della squadra di polizia giudiziaria nell’abitazione del nucleo familiare.

Il quadro familiare, così come ricostruito dagli agenti dell’anticrimine del Commissariato di Montecatini Terme e fatto proprio dal provvedimento restrittivo, evidenzia una situazione particolarmente critica caratterizzata da ripetuti maltrattamenti, con minacce di morte, insulti, atteggiamenti prevaricatori e intimidatori, posti in essere dalla donna, in frequente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcooliche, nei confronti del marito e del figlio nonché la commissione ripetuta del reato di lesioni in danno dell’uomo che, in diverse occasioni, ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

Ka misura cautelare ha, altresì, imposto alla donna il divieto di comunicare con le vittime con qualsiasi mezzo.