22.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Doping ed estorsione nel ciclismo, dieci indagati nella squadra pro di San Baronto

Chiuse le indagini intorno alla Vini Zabù, nate da un episodio di positività al doping di un atleta e poi estese all'organizzazione societaria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Doping ed estorsione nel ciclismo, dieci indagati nella squadra pro di San Baronto
Doping ed estorsione nel ciclismo, dieci indagati nella squadra pro di San Baronto (foto IG)
1 ' di lettura

LAMPORECCHIO – La procura di Pistoia ha chiuso le indagini sul caso che nel 2021 aveva travolto il team di ciclismo professionistico Vini Zabù, con sede a San Baronto di Lamporecchio. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità  di Firenze, aveva preso avvio a seguito della positività di un atleta a un controllo antidoping effettuato out of competition dall’agenzia italiana Ita per conto dell’Unione ciclistica internazionale (Uci)

Il test era solo l’ultimo di una serie di episodi, ma a quel punto le verifiche si incrociarono con un’altra indagine già aperta dai Nas, dopo la segnalazione anonima giunta attraverso la piattaforma di whistleblowing dell’agenzia antidoping svizzera Stiftung Antidoping Schweiz. Negli esposti, successivamente confermati dai diretti interessati, si denunciavano non solo pratiche di doping, ma anche pressioni psicologiche e presunti ricatti economici nei confronti degli atleti.

Secondo quanto emerso, il management del team avrebbe organizzato un sistema che prevedeva il reclutamento di ciclisti rimasti senza ingaggio o con minore valore sportivo, imponendo la corresponsione di denaro o la restituzione parziale degli stipendi come condizione per correre. In alcuni casi sarebbero state fornite, a pagamento, licenze di atleta professionista ottenute da federazioni sportive estere compiacenti, simulando trasferimenti di residenza mai avvenuti.

Il quadro delineato dagli inquirenti è grave: da un lato il cosiddetto paga per correre, pratica che secondo gli investigatori avrebbe esposto atleti non pronti al professionismo al rischio di ricorrere al doping per reggere la competizione; dall’altro una forma di doping finanziario, che avrebbe consentito a squadre prive di risorse adeguate di accedere al circuito professionistico e alle sponsorizzazioni.

Al termine delle indagini, la procura ha esercitato l’azione penale nei confronti di dieci persone: sette atleti e un direttore sportivo per accuse legate al doping, oltre a tre indagati per presunta estorsione in concorso, nell’ambito del sistema paga per correre.

L’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Pistoia è fissata per il 29 settembre. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.4 ° C
22.9 °
22 °
52 %
5.1kmh
20 %
Mer
21 °
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati